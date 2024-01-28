Звезд-иноагентов не пускают в другие страны. Почему?

Захарова не удивилась проблемам «Би-2» в Пхукете и недопуску Галкина* на БалиМоргенштерн (признан в РФ иностранным агентом)MORGENSHTERN/YouTube У артистов, признанных иноагентами и поддерживающих Украину, начали возникать проблемы за рубежом.