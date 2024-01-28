Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Звезд-иноагентов не пускают в другие страны. Почему?

Звезд-иноагентов не пускают в другие страны. Почему?

Захарова не удивилась проблемам «Би-2» в Пхукете и недопуску Галкина* на БалиМоргенштерн (признан в РФ иностранным агентом)MORGENSHTERN/YouTube У артистов, признанных иноагентами и поддерживающих Украину, начали возникать проблемы за рубежом.

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Комментарии
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ВераВерная
Хороший ход - [читать далее] - чтобы просмотреть рекламу🥴
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
предателей   своей Родины  нигде не любят!  что заслужили  то и получили  -это наказание  свыше!
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12 час.

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