Звезд-иноагентов не пускают в другие страны. Почему?

Захарова не удивилась проблемам «Би-2» в Пхукете и недопуску Галкина* на БалиМоргенштерн (признан в РФ иностранным агентом)MORGENSHTERN/YouTube У артистов, признанных иноагентами и поддерживающих Украину, начали возникать проблемы за рубежом.
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