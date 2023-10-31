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Ребенок в маске перепугал Байдена на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Ребенок в маске перепугал Байдена на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден в ходе празднования Хэллоуина в Белом доме, куда были приглашены дети, испугался ребенка в костюме персонажа из «Звездных войн» Дарта Вейдера и даже выронил от неожиданности конфеты, которые держал в руках.

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