Ребенок в маске перепугал Байдена на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден в ходе празднования Хэллоуина в Белом доме, куда были приглашены дети, испугался ребенка в костюме персонажа из «Звездных войн» Дарта Вейдера и даже выронил от неожиданности конфеты, которые держал в руках.
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