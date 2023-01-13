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Житель Соледара рассказал об огромных потерях украинских сил в городе

Житель Соледара рассказал об огромных потерях украинских сил в городе

Житель освобожденного российскими силами шахтерского города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) в пятницу, 13 января, рассказал об огромных потерях украинской армии в ходе боев и лежащих во дворах телах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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