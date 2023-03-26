Гордона и Барановскую потребовали выгнать с Первого канала Зрителям шоу "Мужское/Женское" не понравилось то, что ведущие запели в эфире Ведущих проекта "Мужское/Женское" Александра Гордона и Юлию Барановскую потребовали уволить с Первого канала.