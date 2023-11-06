Кризис в аэропорту Гамбурга преодолен

Полиция сообщила, что в воскресенье арестовала мужчину и спасла ребенка, оказавшегося заложником в аэропорту Гамбурга, что положило конец 18-часовому кризису, из-за которого власти были вынуждены закрыть оживленный авиаузел.
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