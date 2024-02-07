Диетолог Королева заявила, что молочные продукты могут вызвать аутоиммунные реакции

По словам врача диетолога, молочные продукты могут провоцировать аутоиммунные реакции организма.Молочные продукты содержат необходимые для правильной работы организма белки, жирные кислоты и минеральные вещества.
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