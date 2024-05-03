В Актау в этом году проведут реконструкцию 12,4 км магистральных тепловых сетей

В Актау под председательством главы региона Нурлана Ногаева прошло совещание по вопросам модернизации инженерных сетей, в ходе которого выступили с докладами руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Абдеш Туркменбаев, аким города Актау Улугбек Тналиев, директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов, а также представители подрядных организаций.