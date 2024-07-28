Российские Вооруженные силы освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

В результате успешных операций Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) два населенных пункта - Прогресс и Евгеновка - перешли под контроль российских войск.
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