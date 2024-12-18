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Закон и Порядок

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Почему мы не любим Америку

Почему мы не любим Америку

«Мне стали слишком малы твои тертые джинсы», — когда-то пел Юрий Бутусов в песне «Гудбай, Америка».

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