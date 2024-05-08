Командир батальона «Юг» Иблаев: мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды

Украинское командование задействовало в боях в Запорожской области заградительные отряды. Военные расстреливали отказавшихся воевать мобилизованных украинцев, сообщил РИА «Новости» командир батальона «Юг» Мусса Иблаев.
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