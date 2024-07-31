Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Волны дронов атаковали Киев

Волны дронов атаковали Киев

Минувшей ночью десятки российских ударных беспилотников атаковали украинскую столицу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) «Этой ночью рашисты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну! Главной же целью агрессора стал Киев.

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