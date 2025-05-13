В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для бюджетников

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежегодную выплату для работников культуры и искусства, представителей науки, медработников и школьных учителей, передает 360.
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