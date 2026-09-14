Мошенники начали обзванивать россиян с предложением вакцинироваться

Мошенники начали охотиться за россиянами, прививающимися от гриппа. Злоумышленники рассылают своим жертвам «приглашения» записаться на прививку от сезонных штаммов гриппа.
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