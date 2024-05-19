Дом государственной службы открыли для посетителей «Ночи музеев»

Студенты Президентской академии в Санкт-Петербурге представили иммерсивный спектакль Дом государственной службы на Каменноостровском проспекте, в котором после окончания масштабной реставрации в 2023 году находится юридический факультет Президентской академии в Санкт-Петербурге, впервые принял участие в акции «Ночь музеев».