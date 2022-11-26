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О’Мэлли считает, что Стерлинг слишком разъедается между боями: «Чтобы быть чемпионом, нельзя быть таким большим»

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли считает, что чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг берет большие паузы между боями, потому что набирает много лишнего веса во внесоревновательный период.

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