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Газета «Культура»

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В Сербии, Китае, Египте и на Маврикии увидели «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма»

В Сербии, Китае, Египте и на Маврикии увидели «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма»

В рамках Russian Film Festival состоялись специальные показы «золотой коллекции» «Союзмультфильма». Мероприятия, приуроченные к 90-летию киностудии, прошли в Сербии, Китае, Египте и Республике Маврикий, сообщили в пресс-службе студии.

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