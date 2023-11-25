Олимпийская горнолыжница из Украины счастлива от переезда в Россию: "Горите, ...опы XXLядские!"

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СССР-Россия

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Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко, выступавшая за сборную Украины на Олимпийских играх в Пекине в 2022-м году, перебралась в Россию и зафиксировала этот факт в интернете с соответствующим сопровождением.

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