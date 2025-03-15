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Царьград

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Житель Челябинской области наворовал товаров с маркетплейса на полмиллиона рублей

Житель Челябинской области наворовал товаров с маркетплейса на полмиллиона рублей

Начиналось всё законно.Житель Агаповского района Челябинской области, 30-ти лет, открыл в Магнитогорске пункт выдачи заказов с популярного маркетплейса.

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