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Царьград

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80-летняя читинка Галина Безрукова отметила юбилей на выборах

80-летняя читинка Галина Безрукова отметила юбилей на выборах

Юбилейный день рождения читинки Галины Безруковой совпал с выборами. Свой 80-й день рождения почетная жительница микрорайона Северный встретила на избирательном участке.

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