Минобороны РФ сообщило о захвате морпехами двух опорных пунктов ВСУ под Угледаром

Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках СВО на Южно-Донецком направлении под Угледаром штурмовые подразделения бригад морпехов Балтийского и Тихоокеанского флотов захватили лесополосу с двумя опорными пунктами ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии