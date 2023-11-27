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Минобороны РФ сообщило о захвате морпехами двух опорных пунктов ВСУ под Угледаром

Минобороны РФ сообщило о захвате морпехами двух опорных пунктов ВСУ под Угледаром

Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках СВО на Южно-Донецком направлении под Угледаром штурмовые подразделения бригад морпехов Балтийского и Тихоокеанского флотов захватили лесополосу с двумя опорными пунктами ВСУ.

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