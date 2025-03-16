В России оценили перспективы участия ОБСЕ в миротворческой миссии на Украине

Россия скептически относится к задействованию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в случае проведения миротворческой миссии на Украине, сообщил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии