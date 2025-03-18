Как йеменские повстанцы бросили вызов ВМС США в Красном море Эскалация конфликта: 48 часов напряженности Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о трех масштабных атаках на атомный авианосец USS Harry Truman в Красном море, что стало новым витком противостояния с… Три удара по американской мощи: авианосец в прицеле хуситов .