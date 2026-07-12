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Принц и принцесса Уэльские поздравили Англию с выходом в 1/2 финала ЧМ: «Отличная игра в сложных условиях. Сочувствуем гордой команде Норвегии. Вперед и без сомнений!»

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин поздравили сборную с выходом в полуфинал чемпионата мира‑2026 после победы над Норвегией (2:1) в 1/4 финала.

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