Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

В небе над Азовским морем продолжаются воздушные бои Радомир Маркуш На фото: подготовка к запуску украинского БПЛА АН-196 «Лютый» (Фото: AP/TASS) В сводке нашего Минобороны от 12 июля говорится: «В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».