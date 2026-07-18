Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

В небе над Азовским морем продолжаются воздушные бои Радомир Маркуш На фото: подготовка к запуску украинского БПЛА АН-196 «Лютый» (Фото: AP/TASS) В сводке нашего Минобороны от 12 июля говорится: «В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам
- Ночной удар по Киеву: УкроПВО — всё, сбитых ракет — 0, на очереди «птахи Мадьяра»
- Соцфонд отчитался о росте пенсий на 10.000 рублей за 5 лет. Старикам ликовать сквозь слезы прикажете?
Свежие комментарии