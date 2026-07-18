БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

В небе над Азовским морем продолжаются воздушные бои Радомир Маркуш На фото: подготовка к запуску украинского БПЛА АН-196 «Лютый» (Фото: AP/TASS) В сводке нашего Минобороны от 12 июля говорится: «В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».

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