SHOT: российские военные приблизились к Купянску

Силы ВС РФ приближаются к Купянску Харьковской области, передает SHOT.По данным канала, Су-34 ВКС России уничтожили взводные опорные пункты и пункты временной дислокации подразделений 97-й МБ 60-й ОМБр ВСУ, располагавшиеся в пяти зданиях технического назначения и одном административном здании.
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