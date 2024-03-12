Пермский ученый назвал бытовые приборы, излучающие опасное электромагнитное поле

Даже электрическая зубная щетка излучает неионизирующие электромагнитные волны.Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики пермского политеха Эргаш Нуруллаев назвал пермякам бытовые приборы, излучающие опасное электромагнитное поле.
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