По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработкиВ это воскресенье, 8 июня, состоится долгожданная прехентация Xbox Games Showcase, которая обещает представить несколько новых игр для поклонников бренда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)