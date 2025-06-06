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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработкиВ это воскресенье, 8 июня, состоится долгожданная прехентация Xbox Games Showcase, которая обещает представить несколько новых игр для поклонников бренда.

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