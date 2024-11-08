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Царьград

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Балаж Орбан дал совет избранному президенту США Трампу позвонить Путину

Балаж Орбан дал совет избранному президенту США Трампу позвонить Путину

Избранный президент США Дональд Трамп должен позвонить Владимиру Путину для восстановления связи с Россией и прекращения конфликта на Украине.

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