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Зарплата Эндрика в «Реале» – 2 млн евро в год до уплаты налогов. Сумма трансфера – 35+25 млн (As)

Зарплата Эндрика в «Реале» – 2 млн евро в год до уплаты налогов. Сумма трансфера – 35+25 млн (As)

Трансфер 16-летнего форварда Эндрика обошелся «Реалу» в 35+25 млн евро. Как утверждает As со ссылкой на источники, которые напрямую участвовали в переговорах, мадридский клуб заплатит за бразильца 35 млн евро и еще 25 млн евро сложнодостижимых бонусов.

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