Мизулина назвала кощунством слова Трампа о помощи РФ США во Второй мировой войне

Общественница подчеркнула, что считает такие высказывания крайне сомнительными Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, являются "кощунством" и "издевательством" над памятью ветеранов.
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