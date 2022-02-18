Наблюдатели ОБСЕ сообщили о 500 взрывах в Донбассе за сутки

Порядка 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе зафиксировали наблюдатели ОБСЕ за сутки. В ДНР и ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, предпринимая попытки к развязыванию активных боевых действий.