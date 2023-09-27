Магазин электроники хочет подарить Бари Алибасову курс компьютерной грамотности

Российский магазин электроники и бытовой техники, на который Бари Алибасов подал в суд, пообещал помочь ему разобраться с настройками игры World of Tanks и интернет-подключением, а также подарить ему курс по компьютерной грамотности.
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