Аналитик Кулагин: после выхода Анголы из ОПЕК возможности организации сократятся

Ангола объявила о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение властей страны прокомментировал директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
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