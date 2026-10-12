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Владимирские новости

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Цикл лекций проекта «Акватория знаний» закрыл спикер от Росводресурсов Роман Воробьёв

Цикл лекций проекта «Акватория знаний» закрыл спикер от Росводресурсов Роман Воробьёв

Спецпроект завершился лекцией о применении дронов для мониторинга водоёмов. Рассказали о сложностях пилотной эксплуатации надводного дрона на Иваньковском водохранилище и преимуществах технологии для водного хозяйства.

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