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Российский десантный корабль поднят в Бердянске с морского дня и снова вступит в строй

Российский десантный корабль поднят в Бердянске с морского дня и снова вступит в строй

В порту Бердянска (Запорожская область) подняли на поверхность большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который был затоплен во время стоянки у причальной стенки в марте после атаки порта украинской тактической ракетой «Точка-У».

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