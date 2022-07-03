Российский десантный корабль поднят в Бердянске с морского дня и снова вступит в строй

В порту Бердянска (Запорожская область) подняли на поверхность большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который был затоплен во время стоянки у причальной стенки в марте после атаки порта украинской тактической ракетой «Точка-У».
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