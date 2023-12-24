Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эстонский генерал Террас заявил, что силы Украины на исходе

Эстонский генерал Террас заявил, что силы Украины на исходе

Бывший глава Армии обороны Эстонии и член Европарламента генерал Рихо Террас заявил, что Российская Федерация может испортить Рождество Украине, если соберет для этого силы, поскольку у Украины заканчивается вооружение.

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