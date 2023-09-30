День пожилого человека - стихи и мудрые цитаты

Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. И если каждый вспомнит и поздравит сегодня не только своих близких – родителей, родственников, но и пожилых соседей, знакомых, бывших коллег, односельчан, то хотя бы в этот день одиноких стариков станет намного меньше, а счастливых - больше.
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