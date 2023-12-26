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Джеймс Уэбб заметил сверхновую в гравитационной линзе

Джеймс Уэбб заметил сверхновую в гравитационной линзе

Линзовидная галактика MRG-M0138 со сверхновой, обведенной кружком на врезном изображении (справа). В прошлом месяце космический телескоп имени Джеймса Уэбба обратил свой взор на галактику MRG-M0138 и обнаружил сверхновую, усиленную гравитационным линзированием галактики в ранней Вселенной.

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