Джеймс Уэбб заметил сверхновую в гравитационной линзе

Линзовидная галактика MRG-M0138 со сверхновой, обведенной кружком на врезном изображении (справа). В прошлом месяце космический телескоп имени Джеймса Уэбба обратил свой взор на галактику MRG-M0138 и обнаружил сверхновую, усиленную гравитационным линзированием галактики в ранней Вселенной.