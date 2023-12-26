Джеймс Уэбб заметил сверхновую в гравитационной линзе

Линзовидная галактика MRG-M0138 со сверхновой, обведенной кружком на врезном изображении (справа). В прошлом месяце космический телескоп имени Джеймса Уэбба обратил свой взор на галактику MRG-M0138 и обнаружил сверхновую, усиленную гравитационным линзированием галактики в ранней Вселенной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии