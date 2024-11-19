Зеленский в Раде пугает Россию тысячами «длинных» ракет

В 2025 году украинский ВПК изготовит 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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