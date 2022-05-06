Дмитрий БАРАННИК: После отстранения России от еврокубков «Зенит» может отпустить легионеров, а потом вернуть их через год

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» объяснил, в чем «сине-бело-голубые» были сильнее своих конкурентов, что делать с легионерами и почему питерскому клубу стоит опасаться встречи с «Химками» в субботу.
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