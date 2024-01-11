Тепло появилось у первых жителей левобережья в Новосибирске – список улиц

В компании СГК назвали первые улицы, которые начали подключать к теплоснабжению. Первыми батареи потеплеют на улицах Широкой, Забалуева, Планировочной, Невельского, Колхидской, Фасадной, Халтурина и в жилмассиве Затон.
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