Медсестра закрыла своим телом от осколков раненого бойца СВО. Она спасала его, несмотря на продолжавшийся обстрел

Минобороны: Медсестра на СВО своим телом закрыла раненого бойца от обстрела В Минобороны России рассказали, как в зоне специальной военной операции (СВО) медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая спасла раненого бойца, закрыв его своим телом.
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