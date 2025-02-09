Медсестра закрыла своим телом от осколков раненого бойца СВО. Она спасала его, несмотря на продолжавшийся обстрел

Минобороны: Медсестра на СВО своим телом закрыла раненого бойца от обстрела В Минобороны России рассказали, как в зоне специальной военной операции (СВО) медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая спасла раненого бойца, закрыв его своим телом.