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Медсестра закрыла своим телом от осколков раненого бойца СВО. Она спасала его, несмотря на продолжавшийся обстрел

Медсестра закрыла своим телом от осколков раненого бойца СВО. Она спасала его, несмотря на продолжавшийся обстрел

Минобороны: Медсестра на СВО своим телом закрыла раненого бойца от обстрела В Минобороны России рассказали, как в зоне специальной военной операции (СВО) медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая спасла раненого бойца, закрыв его своим телом.

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