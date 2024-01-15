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Десантники с рекордной дистанции уничтожили украинскую БМП

Десантники с рекордной дистанции уничтожили украинскую БМП

РИА Новости / Евгений Биятов Благодаря новым прицелам костромские десантники уничтожили украинскую боевую машину пехоты с рекордной дистанции в 7,8 тысячи метров из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на артемовском направлении.

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