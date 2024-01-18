Нападающий «Аль-Иттихада» Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема стал получать угрозы в свой адрес в Саудовской Аравии после того, как глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи футболиста с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).