Визуализация сыплющегося фронта на Украине и постоянного российского натиска (с комментариями американских читателей)

Sergiy Che

"...Скоро вкурят, ага, до НГ точно!..." © Они там столько вынюхали за последние 3 года - вкуривать что-либо уже сложно! 😉 Но как поют русские "орки" - Дед Мороз раздаёт подарки И смеётся на ходу: «Кто-то из вас умрёт, ребятки В этом новом году!» [Припев] Снова Новый-новый-новый год! Кто не доживёт, не доживёт? Снова Новый-новый-новый год! Кто не доживёт, не доживёт?..." ©