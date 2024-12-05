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Визуализация сыплющегося фронта на Украине и постоянного российского натиска (с комментариями американских читателей)

Визуализация сыплющегося фронта на Украине и постоянного российского натиска (с комментариями американских читателей)

Ниже приведен краткий обзор продвижения России в соответствии с заголовками статей, опубликованных более месяца назад и продолжающихся по сегодняшний день, иллюстрирующий то же самое.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Скоро вкурят, ага, до НГ точно!...&quot; ©   Они там столько вынюхали за последние 3 года - вкуривать что-либо уже сложно! 😉  Но как поют русские &quot;орки&quot; -                                                                                                                                                  Дед Мороз раздаёт подарки И смеётся на ходу: «Кто-то из вас умрёт, ребятки В этом новом году!» [Припев] Снова Новый-новый-новый год! Кто не доживёт, не доживёт? Снова Новый-новый-новый год! Кто не доживёт, не доживёт?...&quot; ©
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