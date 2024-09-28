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В Орловской области создадут единый облик памятного знака «Населённый пункт трудовой славы»

В Орловской области создадут единый облик памятного знака «Населённый пункт трудовой славы»

Региональное правительство распорядилось о проведении конкурса на лучший эскизный проект памятного знака, устанавливаемого на территории населённых пунктов Орловской области, удостоенных почётного звания «Населённый пункт трудовой славы».

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