Марочко: ВС РФ уничтожила три опорных пункта ВСУ у Богуславки

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе активных боев нанесли серьезный ущерб обороне Вооруженных сил Украины у Богуславки и Новой Кругляковки Харьковской области, уничтожив три опорных пункта и военную технику противника.
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