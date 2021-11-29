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«Готовимся»: Мясников раскрыл последствия прихода «омикрон»-штамма в Россию

«Готовимся»: Мясников раскрыл последствия прихода «омикрон»-штамма в Россию

Доктор и телеведущий Александр Мясников в своём telegram-канале сообщил, что штамм «Омикрон» в Российскую Федерацию придёт с точностью до ста процентов и вероятнее всего, станет господствующим штаммом коронавирусной инфекции в конце зимы-весны.

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