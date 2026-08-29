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Воронежские новости

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В Левобережном районе Воронежа подвезут техническую воду в связи с плановыми отключениями

В Левобережном районе Воронежа подвезут техническую воду в связи с плановыми отключениями

В субботу, 29 августа, в Левобережном районе Воронежа в связи с плановыми работами на водопроводе организовали подвоз технической воды.

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