Суд вынес приговор по уголовному делу аквапарка «Зурбаган»

Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении вреда здоровью ребенка в аквапарке Севастополя. Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину бывшего директора ООО «Гидропарк Ру» в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка в аквапарке «Зурбаган».