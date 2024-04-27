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Вести Севастополь

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Суд вынес приговор по уголовному делу аквапарка «Зурбаган»

Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении вреда здоровью ребенка в аквапарке Севастополя. Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину бывшего директора ООО «Гидропарк Ру» в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка в аквапарке «Зурбаган».

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